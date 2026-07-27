Miranda de Azán se convertirá en la cuna de la artesanía con su Mercado Campesino

El próximo 2 de agosto, el municipio salmantino de Miranda de Azán celebrará su Mercado Campesino 2026, una jornada que viaja al pasado para recordar la época en la que la localidad se llenaba de jornaleros para trabajar en los campos.

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Tal y como explica el Ayuntamiento de Miranda de Azán, los jornaleros pasaban la temporada con los vecinos del municipio y aprovechaban la ocasión para vender los productos fruto del arduo trabajo realizado durante el invierno. Así, las calles se llenaban de productos como miel, quesos, salazones, paños, cestería, hojalatas, artesanía o hortalizas de sus huertos.

Así, para homenajear esta época, llega un día en el que el municipio se convertirá en la cuna de la artesanía, la ganadería y el campo. En primer lugar, la jornada comenzará a las 10:00 horas con el sellado del II Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre, uno de los eventos más importantes del día, para el que las personas se podrán inscribir en mirandadeazan.com. Además, a las 11:00 horas abrirá sus puertas el Mercado Campesino, donde se venderán productos artesanos y ecológicos.

Durante la mañana, dicho mercado estará amenizado con juegos infantiles de 12:00 horas a 14:00 horas en la carpa infantil. Por otro lado, de 12:00 horas a 14:30 horas el bosque de Abedules acogerá demostraciones de hilado de seda; mientras que las demostraciones de cestería se llevarán a cabo en la parada la Besana; y talleres continuos de barro y fragua en la parada Taller Tanos y en la parada Fragua Carlos Simón respectivamente.

Por otro lado, también se realizarán talleres con plazas limitadas. En este sentido, la parada Bruja Nines en Bosque Abedules se impartirán talleres de mariposas de papel a las 12:00 horas; mientras que el cultivo de setas a las 12:30 horas se llevará a cabo en la parada Ecoesporas, mientras la parada La Besaba en Bosque Abedules acogerá un taller de cestería a las 13:30 horas; además de que el centro cívico acogerá una cata de gazpachos y batidos verdes a las 13:30 horas.