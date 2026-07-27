Aldeatejada se prepara para una refrescante noche de verano con un baño nocturno gratuito

El Ayuntamiento de Aldeatejada se prepara para lo que definen como "una de las actividades más esperadas del verano": la celebración del baño nocturno en las piscinas municipales, una iniciativa pensada para "ofrecer una alternativa de ocio diferente, refrescante y apta para toda la familia".

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Así, la propuesta comenzará a las 22:00 horas de este miércoles 29 de julio, momento en el que las instalaciones municipales abrirán sus puertas para que los asistentes puedan disfrutar de un baño bajo las estrellas en un ambiente festivo y veraniego.

La actividad, de entrada libre hasta completar el aforo, permitirá que todos los vecinos puedan participar gratuitamente en una velada amenizada con música en directo a cargo de un DJ. Además, el Ayuntamiento otorgará a los niños y niñas un flash luminoso como obsequio.