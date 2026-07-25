Villamayor pide a la Junta una nueva inspección en la planta de Doñinos tras los malos olores

El Ayuntamiento de Villamayor ha solicitado a la Junta de Castilla y León una nueva inspección en la planta de transformación de grasas y subproductos animales de Doñinos de Salamanca tras los episodios de malos olores registrados durante el mes de julio.

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Además, el Consistorio ha pedido acceso a los informes de inspección y al estado de los expedientes sancionadores tramitados en 2025 y 2026 para conocer las actuaciones realizadas.

En su respuesta, la Junta confirma que inspeccionó las instalaciones el pasado 20 de mayo y que, como resultado de esa actuación, ha abierto un nuevo expediente sancionador a la empresa. Asimismo, señala que ha requerido documentación adicional tras las numerosas quejas vecinales por los olores.