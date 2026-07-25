El festival se celebrará del 1 al 9 de agosto con todas las actividades gratuitas

Carbajosa de la Sagrada dará la bienvenida al mes de agosto con Culcarba Fest, la nueva imagen del tradicional Verano Cultural, que del 1 al 9 de agosto reunirá una amplia programación gratuita para todos los públicos con música, teatro, humor, espectáculos familiares, animación de calle y un mercado medieval.

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La cita arrancará los días 1 y 2 de agosto con un Mercado Medieval en la calle Carpihuelo, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y disfrutar de la ambientación y las actividades previstas durante toda la jornada.

El domingo 2 de agosto la programación continuará con un pasacalles de Majorettes, que partirá a las 20:00 horas desde la Plaza Mayor y finalizará con una exhibición en el Prado de la Vega.

El Recinto Ferial será el escenario del resto de las actuaciones, todas ellas a partir de las 22:00 horas. La programación comenzará el 4 de agosto con Dancefoc, un espectáculo que combinará fuego, pirotecnia y efectos visuales.

El humor llegará el 5 de agosto con 'Doscapacitados', protagonizado por José de Luna y Edu Luky, una propuesta que mezcla comedia y reflexión sobre la inclusión y la discapacidad.

Las familias tendrán una cita el 6 de agosto con el musical 'Peter Pan', mientras que el 7 de agosto será el turno de 'Planeta Tierra', una comedia con mensaje sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Un día después, el 8 de agosto, el festival ofrecerá 'Bichitos', un espectáculo de humor pensado para disfrutar en familia.

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Como broche final, el 9 de agosto llegará al Recinto Ferial 'We Love Queen', el reconocido musical dirigido por Yllana, que rendirá homenaje a la mítica banda británica con un espectáculo que combina música en directo, teatro y puesta en escena.