El Pleno del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado este viernes el cambio de destino de una modificación de crédito por un importe total de 43.249,60 euros, que se destinarán a financiar la aportación municipal para la renovación urbana de la Plaza de Castilla y León y a atender distintas necesidades de la Policía Local.

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Del importe aprobado, 39.952,35 euros se destinarán al proyecto de renovación de la Plaza de Castilla y León. En concreto, esta cantidad incluye la aportación municipal de 30.272,35 euros correspondiente a la subvención concedida por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Territorial 2026, así como 9.680 euros para sufragar la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y salud durante su ejecución. Los 3.297,25 euros restantes, según explica el Ayuntamiento de Carbajosa, se destinarán a atender necesidades relacionadas con los medios técnicos de la Policía Local.