La IX Carrera Popular Nocturna de Alba de Tormes reúne a 223 corredores y obliga a realizar cortes de tráfico

Alba de Tormes se prepara para vivir un intenso fin de semana en el que deporte y cultura serán los grandes protagonistas. La IX Carrera Popular Nocturna “Villa de Alba de Tormes”, que se disputará este sábado 25 de julio, contará con la participación de 223 corredores, de los que 175 competirán en la categoría absoluta y 48 en las pruebas infantiles.

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Las carreras infantiles comenzarán a las 20:00 horas en la Plaza Mayor, mientras que la salida de la prueba absoluta está prevista para las 21:30 horas.

El teniente de alcalde y concejal de Deportes, José García, ha destacado la gran acogida del evento y ha agradecido la implicación de patrocinadores, colaboradores, voluntarios y todas las personas que han contribuido a la organización de la cita deportiva.

Con motivo de la carrera, el Ayuntamiento ha informado de que se producirán cortes de tráfico entre las 19:00 y las 23:00 horas, aproximadamente, en diferentes vías del municipio, por lo que solicita la colaboración de vecinos y conductores y recomienda extremar la precaución.