El plazo finaliza el jueves 23 de julio y la prueba se celebrará el sábado 25 con salida y meta en la Plaza Mayor

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha recordado que el jueves 23 de julio, a las 23:00 horas, finaliza el plazo de inscripción para participar en la IX Carrera Popular Nocturna Villa de Alba de Tormes, una de las citas deportivas más destacadas del verano en el municipio.

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La carrera se celebrará el sábado 25 de julio, con salida y meta en la Plaza Mayor. La jornada comenzará a las 20:00 horas con las pruebas de las categorías inferiores y la carrera absoluta arrancará a las 21:30 horas.

La inscripción para los adultos tiene un coste de 7 euros, mientras que la participación de los menores es gratuita.