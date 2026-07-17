Alba de Tormes ofrece un fin de semana de cultura, mística y deporte

El Ayuntamiento de Alba de Tormes arranca este fin de semana una variada programación cultural, deportiva y mística, enmarcada también en las actividades previas al gran eclipse de agosto. La agenda comenzará este viernes 17 de julio a las 21:00 horas en la Basílica Neogótica con la aclamada obra "La Luz Oscura" de Rafael Álvarez ‘El Brujo’, inspirada en la vida de San Juan de la Cruz.

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El sábado 18 la actividad se trasladará por la mañana al Castillo de los Duques de Alba con sesiones gratuitas de 'Core Session' a las 10:00 y 11:00 horas. Por la noche, a las 22:30 horas, el claustro del convento de San Juan de la Cruz acogerá un Concierto Candlelight gratuito iluminado por centenares de velas, una cita organizada por la nueva Cátedra “Alba de Tormes y la mística española”.

El domingo 19 comenzará a las 11:30 horas con una concentración de coches clásicos a cargo de la residencia Gerialba. El resto del día estará dedicado a la final de la selección española: la Plaza Mayor se iluminará con los colores de la bandera nacional y contará con música ambiente por la tarde, culminando tras el partido con un toro de fuego con buscapiés para celebrar la trayectoria del equipo.