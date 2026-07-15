Alba de Tormes disfrutará de un largo fin de semana plagado de actividades culturales y tradicionales que arrancará este jueves con la procesión en honor a la Virgen del Carmen. De hecho, la villa es la única en la provincia que celebra una procesión fluvial gracias a los pescadores de la localidad que mantienen una tradición que se sigue transmitiendo de padres a hijo.

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La procesión tendrá lugar tras la misa, con la caída de la tarde. La imagen de la virgen, subida a una barca recorrerá el río para pasar bajo el puente. Una vez llega a la orilla, se sacan las redes con la pesca del día, que se devuelve al río, y un buzo rescata la estampa con la imagen de la Virgen. Una vez en tierra, la imagen se encuentra con la Virgen del Carmen que sale de la iglesia y juntas retornan al templo.

Pero esta no es la única actividad importante de la programación albense. Ese mismo día, a las 22:00 horas, la iglesia de San Juan de la Cruz acogerá el espectáculo poético-musical "Teresa de Jesús: Los Senderos del Alma", un montaje que fusiona música en directo, poesía e imágenes para recorrer el legado de la Santa, organizado junto a la Red Huellas de Teresa. El viernes 17 de julio, a las 21:00 horas en la Basílica Neogótica, Rafael Álvarez 'El Brujo' pondrá en escena su aclamada obra "La Luz Oscura", basada en la vida de San Juan de la Cruz, organizado por Diputación de Salamanca, coincidiendo con los centenarios sanjuanistas.

El sábado 18 el Castillo de los Duques de Alba acogerá una sesión deportiva gratuita de 'Core Session', a las 10 un primer grupo y a las 11 un segundo grupo más avanzando.

Esa misma noche, a las 22:30 horas, el histórico claustro del convento de San Juan de la Cruz acogerá un Concierto Candlelight iluminado por centenares de velas en honor al Doctor Místico. La cita, de entrada libre hasta completar aforo, está impulsada por el Carmelo Descalzo, el Ayuntamiento de Alba de Tormes, la Casa de Alba y la Universidad de Salamanca dentro de la nueva Cátedra "Alba de Tormes y la mística española".

Finalmente, el domingo 19 a las 11:30 horas, se cerrará el fin de semana con la concentración de coches clásicos.

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Parte de estas actividades están incluidas dentro del programa Alba Eclipsa como preparatorio al gran eclipse del 12 de agosto. Precisamente el 22 de julio, a las 21:30 horas, el teatro de la Vila contará con un taller sobre cómo ver y entender el gran eclipse, donde se realizará un reparto de gafas hasta agotar existencias.