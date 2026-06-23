Los alumnos del Reina Sofía y Asprodes despiden el curso Univerusal en Alba de Tormes

Tras la reciente ceremonia oficial celebrada en Salamanca, el salón de plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes ha acogido una fiesta de clausura y despedida de cara al verano con el alumnado del programa "Univerusal: La Universidad Inclusiva". En este acto se puso el broche final al curso académico, con un ambiente festivo y de reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos meses.

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Un total de 16 usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Reina Sofía y de Asprodes han finalizado con éxito este itinerario formativo, que se viene desarrollando con gran acogida en Alba de Tormes desde el año 2019. Durante este tiempo, los alumnos han recibido formación en materias muy diversas, orientadas tanto al enriquecimiento personal como a favorecer su autonomía y participación en la vida comunitaria.

La concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha resaltado el impacto del proyecto: "Más allá de los conocimientos académicos, es fundamental la parte de socialización y crecimiento personal que permite este programa, abriendo las puertas de la universidad a todos".

Por su parte, la alcaldesa, Concepción Miguélez, junto a Vaquero, ha trasladado su agradecimiento a los participantes y a sus familias por su constante implicación, así como a la Universidad de Salamanca y a la Diputación por hacer posible que esta iniciativa siga consolidada en el municipio desde 2019. "Univerusal demuestra el valor del aprendizaje para todos y el compromiso de Alba de Tormes con la inclusión real", ha añadido Miguélez, subrayando que el Ayuntamiento seguirá respaldando programas que acerquen la universidad a la ciudadanía.