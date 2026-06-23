Denuncian temperaturas por encima de los 30 grados en las Escuelas Infantiles de niños de 0 a 3 años

Comisiones Obreras ha denunciado la situación que se está viviendo en las aulas para niños de 0 a 3 años, donde a pesar de las altas temperaturas se siguen sin aplicar medidas eficaces para prevenir y corregir las condiciones térmica de los lugares, exponiendo directamente que “la Consejería de Educación, en nuestra provincia, no están adaptada para hacer frente a las altas temperaturas”.

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De este modo, se está incurriendo en el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, superando los límites legales y alcanzado los termómetros números por encima de los 30 grados, una situación que consideran insostenible tanto para la salud de los trabajadores de los centros como para los infantes.

Según han indicado desde la fuerza sindical, la fuerte ola de calor está causando estragos en las personas, dándose mareos en algunos institutos de la ciudad en las últimas semanas y poniendo en peligro la salud de la comunidad educativa.

Además, han denunciando que la Junta de Castilla y León estaría “capeando este escenario con parches ineficaces como el uso de ventiladores aislados, mientras en países de nuestro entorno europeo, como Francia, ya se contemplan protocolos de cierre preventivo de escuelas para proteger la salud de menores y trabajadores”.

Así pues, CCOO ha exigido una inversión económica urgente y planificada para instalar sistemas de climatización que garanticen la salud de los trabajadores tal y como “exige de forma estricta la normativa de seguridad laboral”. En este aspecto, no han dudado en explicar que denunciarán a Inspección de Trabajo cualquier irregularidad que se cumpla si la Administración “sigue ignorando la ley y poniendo en riesgo a la comunidad educativa” .

Cabe recordar que hace tan solo unos días, el sindicato de Enseñanza STEM indicaba que los centros de Salamanca donde se iban a realizar las diferentes oposiciones de Educación tampoco estaban preparados para acoger este tipo de eventos estando inmersos en plena ola de calor, lo que haría que se tuvieran que tomar medidas al respecto para paliar esta situación.