Estas son las actividades y el recorrido de la marcha por el Orgullo Charro 2026

Iguales Salamanca, la organización salmantina que ha luchado durante décadas por los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+, ha organizado una serie de actividades por el Orgullo Charro, con eventos que podrán disfrutar todos los públicos, así como la tradicional y esperada manifestación que recorrerá las calles de Salamanca.

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Entre las celebraciones se encuentran las de este jueves, 25 de junio, donde se realizará la tradicional Carrera Diversa, donde se podrá competir con tacones u otros zapatos de “andar por casa”. Además, también habrá lugar para las carreras en silla de ruedas o marcha con bastón blanco, pudiendo participar en cualquiera de las tres modalidades. Como explican desde Iguales, este evento está “orientado a concienciar con la diversidad en todos los sentidos”. Por otro lado, también destacan las actividades organizadas en colaboración con la Universidad de Salamanca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iguales - Iguales USAL (@igualeslgtb) El culmen llegará este domingo, que desde las 19:00 horas se ha organizado un taller de pancartas en la plaza de la Constitución, desde donde saldrá la marcha media hora después. Recorrerá las calles de Salamanca por Gran Vía, avenida de Mirat, puerta de Zamora, paseo de Carmelitas, la calles Ramón y Cajal (cuesta de los Borrachos), calle Prior y finalmente a la Plaza Mayor, donde se leerá el manifiesto.