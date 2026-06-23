Embiste con un tractor a un vehículo de una empresa de cobros en León

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este martes a un hombre de 36 años por los supuestos daños causados a un vehículo perteneciente a una empresa dedicada al cobro de impagos. El trabajador de la compañía estaba desarrollando labores propias de su empleo por la zona de El Burgo Ranero (León) y al ir a entrevistarse con el posteriormente detenido, este -después de obligarle a salir del vehículo- embistió contra el mismo con un tractor agrícola, con el que provocó daños de gran importancia, según ha informado la Agencia ICAL.