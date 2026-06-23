Embiste con un tractor a un vehículo de una empresa de cobros en León

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este martes a un hombre de 36 años por los supuestos daños causados a un vehículo perteneciente a una empresa dedicada al cobro de impagos. El trabajador de la compañía estaba desarrollando labores propias de su empleo por la zona de El Burgo Ranero (León) y al ir a entrevistarse con el posteriormente detenido, este -después de obligarle a salir del vehículo- embistió contra el mismo con un tractor agrícola, con el que provocó daños de gran importancia, según ha informado la Agencia ICAL.
El suceso fue grabado por el trabajador de la empresa de cobros.
A continuación, la víctima se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Sahagún de Campos, para poner en conocimiento los hechos acaecidos, y tras realizar las gestiones oportunas, se logró identificar y detener al autor de los daños. Tanto el hombre como las diligencias y pruebas recabadas fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sahagún.