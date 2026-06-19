Despliegue de emergencias en Ricobayo tras la desaparición de un joven mientras nadaba

Un amplio dispositivo de emergencias trabaja desde este miércoles en el embalse de Ricobayo tras el aviso de la desaparición de un joven de unos 20 años que se encontraba nadando en la zona de baño de la playa conocida como La Casilla, próxima al mirador de Ricobayo, en el municipio zamorano de Muelas del Pan.

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Según el aviso recibido a las 17:35 horas, el joven no habría sido localizado tras introducirse en el agua, lo que ha activado de inmediato el protocolo de búsqueda.

El Centro Coordinador de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha movilizado a los distintos servicios implicados, entre ellos la Guardia Civil (COS) de Zamora, que se ha desplazado al lugar y ha activado recursos especializados como el helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

En el operativo participan también efectivos de los bomberos de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora, que han acudido con una embarcación y equipo acuático para colaborar en las labores de rastreo en el embalse.

Asimismo, se ha dado aviso a los servicios sanitarios de Sacyl, que permanecen en la zona a la espera de posibles intervenciones.

Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno en un dispositivo coordinado de búsqueda, centrado en el entorno de la zona de baño y áreas próximas del embalse de Ricobayo.