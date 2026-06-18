Castilla y León negocia con Madrid el abono transporte para sus estudiantes

La Junta de Castilla y León tratará de firmar en el plazo “más breve posible” un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que los estudiantes, principalmente de las provincias limítrofes, puedan utilizar el bono de transportes, que desde este lunes, 15 de junio, exige como condición estar empadronado en algún municipio madrileño. El objetivo es que alumnos que se desplazan habitualmente a Madrid por motivos de estudio o formación no pierdan este título de transporte pese a residir fuera de la región vecina.

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En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que les parecía “estupendo” el cambio introducido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el bono de transportes y reiteró la voluntad de “colaborar” en esta materia, según ha recogido la Agencia ICAL.

En ese sentido, Fernández Carriedo trasladó que una de las “primeras funciones” de la nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, será perfilar ese nuevo convenio con Madrid para que los estudiantes de provincias limítrofes puedan hacer uso del bono de transportes.