El Bocyl publica el nuevo organigrama de la Junta de Castilla y León con la reestructuración de Consejerías

La 'popular' Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta segunda de la Junta en el nuevo organigrama del Gobierno autonómico, será la encargada de sustituir en primer lugar al presidente de la Junta, el también 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, según informa Europa Press.

Publicidad Publicidad

Así consta en el Decreto de reestructuración de consejerías y de distribución de funciones del nuevo gabinete conjunto PP y Vox que contará con dos vicepresidencias, la primera, que corresponderá al titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, y la segunda, sin cartera pero con diversas funciones que estarán adscritas a la Presidencia, que gestionará el PP, "sin perjuicio de su dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda", aclara Fernández Mañueco el Decreto.

Así, Isabel Blanco tendrá diversas competencias administrativas, incluidos los actos de gestión y ejecución presupuestaria, para las que se le asignarán créditos vía la ley de presupuestos de cada ejercicio. La vicepresidenta segunda tendrá competencias en materia de contratación, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación del expediente, la adjudicación y la formalización del contrato, así como las restantes competencias que corresponden a los órganos de contratación.