El pueblo que sufre la subida del precio del alquiler más alta de todo Castilla y León está en Salamanca

Ciudad Rodrigo se ha convertido en el municipio de Castilla y León en el que más ha subido el precio del alquiler en el último año, según informa Europa Press que ha recogido los datos del índice Inmobiliario Fotocasa. Si el precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad ha registrado un incremento del 5,8 por ciento en su variación interanual en mayo y una subida del 1,1 por ciento en su evolución mensual, en Ciudad Rodrigo sube hasta el 22,6 por ciento, siendo el mayor incremento interanual de toda la región.

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Estos datos dejan el precio medio en 10,24 euros el metro cuadrado al mes en toda la comunidad. Respecto los más caros, Miranda de Ebro se ha posicionado como el municipio más caro con 13,32 euros al mes, seguido muy de cerca por Segovia capital con 13,31 euros.

Por provincias, el orden de los incrementos interanuales ha estado encabezado por León (13,1 por ciento), seguida de Burgos (9,4 por ciento), Segovia (8,1 por ciento), Salamanca (6,3 por ciento), Palencia (2,8 por ciento), Zamora (2,8 por ciento), Ávila (2,7 por ciento) y Valladolid (2,4 por ciento).