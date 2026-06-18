El aeropuerto de Matacán registra la mayor racha de viento de España y la séptima en precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología avisaba de que este jueves, 16 de junio, las lluvias iban a golpear la provincia de Salamanca. Así ha sido, dejando estampas únicas como unidanciones en la zona de Mozárbez o fuertes granizadas en urbanización con bolas que llegaban a los dos centímetros de diámetro.

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El Aeropuerto de Salamanca ha sido el protagonista de las rachas de viento y de las precipitaciones en Salamanca, siendo la zona donde más fuerte ha soplado el aire de todo el territorio español y la séptima en cuanto a precipitaciones.