Cientos de peregrinos cumplen con la tradición y acuden a Cabrera en romería

Caminando, a caballo o en coche. Cientos de peregrinos han cumplido con la tradición de venerar a una de las imágenes religiosas con más devotos en la provincia de Salamanca, el Cristo de Cabrera.

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En su día grande, cientos de personas han acudido hasta el Santuario para participar en los diversos actos religiosos que se han dado durante toda la jornada. La primera misa, celebrada con la salida del sol, era para los peregrinos que durante toda la noche han caminado hasta el santuario. Un grupo salía de la capital en la noche del miércoles, pero muchos fieles hacen el camino desde los pueblos de la comarca como una tradición inamovible.

A mediodía ha tenido lugar la misa mayor, que se realiza en la explanada del Santuario, y que está presidida por la imagen del Cristo. Tras la liturgia los fieles se han congregado en una larga cola para proceder al tradicional besapies y rendir cuentas al cristo o hacerle sus peticiones.