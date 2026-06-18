Los alumnos de Santa Marta brillan con el concierto teatralizado ‘La banda fantasía’

La Escuela Municipal de Música y Danza de Santa Marta celebra el concierto teatralizado "La Banda Fantasía". El auditorio de los Padres Paúles acogió una de las audiciones de fin de curso de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Santa Marta de Tormes, cita con la que se pone el broche al trabajo realizado en las aulas durante los últimos meses.

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Una propuesta muy especial que permitió a familiares, amigos y vecinos disfrutar del talento y de los conocimientos adquiridos por los estudiantes a lo largo del año académico, así como de la labor formativa que se desarrolla desde este centro municipal.

La actividad se desarrolló a través del concierto escenificado "La Banda Fantasía", una propuesta musical y artística en la que los alumnos demostraron sobre el escenario el trabajo, la dedicación y la evolución experimentada durante el curso. La actuación combinó música, interpretación y puesta en escena, ofreciendo un espectáculo dinámico y participativo que fue recibido con entusiasmo por el público asistente y que sirvió para acercar la música en directo a diferentes generaciones.

El auditorio de los Padres Paúles registró una gran afluencia de espectadores que quisieron acompañar a los jóvenes músicos, poniendo de manifiesto el interés que despiertan las actividades culturales y educativas impulsadas desde el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Este tipo de citas refuerzan la oferta cultural del municipio en el área metropolitana de Salamanca y consolidan a la Escuela Municipal de Música y Danza como un espacio de aprendizaje, convivencia y promoción de las artes escénicas.