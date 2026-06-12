Dentro de la programación de las Fiestas de San Juan de Sahagún, este viernes 12 de junio la tradición, la danza y las raíces han tenido un valor muy importante con el pasacalles celebrado desde las 12:30 horas a cargo de los tamborileros y acordeonistas de la Escuela Municipal de Música y Danza.

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Después de tener lugar la eucaristía en honor al patrón de la ciudad en la Catedral Nueva, el talento local se ha abierto paso media hora más tarde del mediodía. Ante la atenta mirada de los visitantes, viandantes y espectadores, los músicos han caminado desde la Plaza Mayor hasta el Patio Chico, convirtiendo las calles de la ciudad en un escenario al aire libre.