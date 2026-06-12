La agrupación musical La Expiración recorre Salamanca en su ofrenda floral a San Juan de Sahagún

Los eventos en honor al patrón salmantino con motivo de las Fiestas de San Juan de Sahagún continúan marcando la jornada de este viernes 12 de junio en Salamanca. En este caso, alas 18:00 horas, llegaba el turno de la agrupación musical La Expiración, que ha sido protagonista de las calles de la capital del Tormes con su ofrenda floral al santo.

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Así, minutos antes del comienzo del recorrido, la iglesia San Juan de Sahagún se llenaba de personas que, momentos más tarde, han acompañado a una multitudinaria agrupación hasta llegar a la Catedral Nueva, donde se ha llevado a cabo la ofrenda.