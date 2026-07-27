Los profesores salmantinos comenzarán a cobrar las tutorías

“Tras meses de complejas conversaciones”, ANPE y STECyL-i han alcanzado un preacuerdo con la Consejería de Educación que incluye el cobro de tutorías y reducción de horario lectivo para mayores de 55 años.

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Tal y como informan los sindicatos, dicho complemento por tutoría será progresivo en los próximos tres cursos hasta llegar a los 60 euros. En cuanto a la implantación de la reducción de la jornada, que será de 3 horas lectivas para docentes mayores de 55 años, también se hará de manera gradual. A diferencia de otras comunidades autónomas, estas medidas, que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre en Castilla y León, no implicarán otras cargas adicionales.

En concreto, la primera de las medidas establece un complemento económico mensual para el docente por hacerse cargo de la tutoría. Dicho suplemento será de 20 euros al mes en el curso 2026/2027, de 40 euros en el 2027/2028 y de 60 euros durante el curso 2028/2029. Además, el preacuerdo recoge el compromiso de impulsar las vías necesarias dirigidas a la reducción de la carga lectiva del profesorado tutor.