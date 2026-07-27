Salamanca ampliará su red de WiFi gratuito con 14 nuevos puntos en los barrios del noroeste

El Ayuntamiento de Salamanca instalará 14 nuevas zonas con acceso gratuito a internet en los barrios de Garrido Norte, Garrido Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas. Esta actuación reforzará la red municipal existente, que ya cuenta con 22 puntos distribuidos por toda la ciudad en plazas, parques y dependencias públicas.

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La medida forma parte del Plan de Actuación Integrado ‘CoNEcta Salamanca’, enmarcado en la Agenda Urbana municipal. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 300.795,35 euros y está cofinanciado al 60 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es promover la cohesión social y el desarrollo sostenible.

Entre las zonas beneficiadas figuran espacios al aire libre como los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg, además de la plaza de Barcelona. Asimismo, se mejorará o implantará la conexión en recintos interiores como la Biblioteca Torrente Ballester, el Archivo Municipal, la Escuela de Música Santa Cecilia o el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’.