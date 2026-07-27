La Asociación Bretón tilda de "paso atrás" el regreso de la Feria de Día a San Román

La Asociación Vecinal Bretón ha rechazado la decisión del Ayuntamiento de Salamanca de volver a instalar las casetas de la Feria de Día en la Plaza de San Román, al considerarlo un paso atrás en el modelo de ciudad.
Para los vecinos, resulta contradictorio que tras destinar importantes inversiones públicas a la remodelación e iluminación de este entorno patrimonial para revalorizarlo, ahora se le someta a un uso masivo e incompatible con su protección.
El colectivo alerta sobre el incremento del ruido en una zona ya acústicamente saturada, la generación de residuos y las molestias de las aglomeraciones, un impacto especialmente grave por la proximidad de viviendas y un centro escolar.