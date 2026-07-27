La Asociación Bretón tilda de "paso atrás" el regreso de la Feria de Día a San Román

La Asociación Vecinal Bretón ha rechazado la decisión del Ayuntamiento de Salamanca de volver a instalar las casetas de la Feria de Día en la Plaza de San Román, al considerarlo un paso atrás en el modelo de ciudad.

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Para los vecinos, resulta contradictorio que tras destinar importantes inversiones públicas a la remodelación e iluminación de este entorno patrimonial para revalorizarlo, ahora se le someta a un uso masivo e incompatible con su protección.