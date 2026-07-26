Salamanca reconoce el papel de los abuelos y abuelas con una jornada de homenaje en La Alamedilla

Salamanca ha celebrado este domingo el Día Municipal de los Abuelos y Abuelas con una jornada dedicada a poner en valor la figura de las personas mayores y su papel esencial dentro de las familias y de la sociedad.
La concejala de Mayores, Isabel Macías, ha participado en el encuentro celebrado en La Alamedilla.
Allí, se ha rendido homenaje a los abuelos y abuelas y se ha destacado el papel fundamental que desarrollan en el día a día de muchas familias.
Salamanca celebra el Día Municipal de los Abuelos y Abuelas 👵👴— Ayuntamiento Salamanca (@aytoSalamanca) July 26, 2026
La concejala de Mayores, Isabel Macías, ha participado este domingo en La Alamedilla en una jornada dedicada a reconocer el papel fundamental de los abuelos y abuelas en nuestras familias y en la sociedad. 💙 pic.twitter.com/9IshLeDaVM