Salamanca reconoce el papel de los abuelos y abuelas con una jornada de homenaje en La Alamedilla

Salamanca celebra el Día Municipal de los Abuelos y Abuelas 👵👴



La concejala de Mayores, Isabel Macías, ha participado este domingo en La Alamedilla en una jornada dedicada a reconocer el papel fundamental de los abuelos y abuelas en nuestras familias y en la sociedad. 💙 pic.twitter.com/9IshLeDaVM