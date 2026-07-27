Una ELIF del Maíllo, junto a otras brigadas, logra frenar el avance de las llamas en Burgohondo gracias a un contrafuego de dos kilómetros

Los trabajos para tratar de acabar con el gran incendio forestal de Ávila prosiguen sin descanso este lunes, 27 de julio.

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Entre las múltiples colaboraciones y trabajos para acabar con el fuego por parte de equipos de toda España y el extranjero, la provincia de Salamanca sigue enviando brigadas y dotaciones.

Entre las acciones que estaban llevado a cabo los brigadistas, ha destacado este lunes una realizada por la brigada helitransportada de la base de El Maíllo, junto a otros equipos como las brigadas de Lubia o Iglesuela.

Combatir el fuego con el fuego, o lo que se conoce en el argot forestal como un contrafuego, es la labor que han llevado a cabo estas dotaciones. Eso sí, con una quema compleja de dos kilómetros que, afortunadamente, ha concluido con éxito y ha logrado frenar el avance de las llamas que se dirigían hacia una zona de valle.