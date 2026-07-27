Una ELIF del Maíllo, junto a otras brigadas, logra frenar el avance de las llamas en Burgohondo gracias a un contrafuego de dos kilómetros

Los trabajos para tratar de acabar con el gran incendio forestal de Ávila prosiguen sin descanso este lunes, 27 de julio.
Entre las múltiples colaboraciones y trabajos para acabar con el fuego por parte de equipos de toda España y el extranjero, la provincia de Salamanca sigue enviando brigadas y dotaciones.
Entre las acciones que estaban llevado a cabo los brigadistas, ha destacado este lunes una realizada por la brigada helitransportada de la base de El Maíllo, junto a otros equipos como las brigadas de Lubia o Iglesuela.
Combatir el fuego con el fuego, o lo que se conoce en el argot forestal como un contrafuego, es la labor que han llevado a cabo estas dotaciones. Eso sí, con una quema compleja de dos kilómetros que, afortunadamente, ha concluido con éxito y ha logrado frenar el avance de las llamas que se dirigían hacia una zona de valle.
Este trabajo, igual de importante que la extinción de las llamas, sirve para crear un cortafuegos natural, sacrificando una parte de vegetación, evitando así que el fuego pueda alcanzar lugares donde existe más combustible o masas forestales. Apoyado además con maquinaria pesada, ha servido para crear un perímetro seguro junto a una pista forestal.