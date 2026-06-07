La Catedral Nueva celebra el Corpus Christi este domingo

La ceremonia ha reunido a una amplia representación de la ciudadanía, que ha querido participar en esta tradicional festividad del Corpus Christi.

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La afluencia de público ha sido especialmente notable, con la Catedral Nueva de Salamanca repleta este domingo.

Además, han asistido a esta celebración los concejales de Hacienda, Fernando Rodríguez, y de Fomento, Fernando Carabias.