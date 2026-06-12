El representante de Beret lanza un comunicado: "Confío plenamente en su inocencia"

El representante del cantante sevillano Beret, ha destacado, tal y como ha recogido la agencia Europapress, que confía "plenamente" en la inocencia del mismo. Este comunicado se ha realizado este viernes después de que el artista fuese detenido este jueves supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

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Según consta en el comunicado, el cantante, que actuó en Salamanca el pasado 22 de abril, "niega rotundamente" los hechos que se le atribuyen. Además, la empresa de representación ha reiterado que ha reforzado su defensa legal "mediante la contratación de un equipo jurídico especializado que trabajará para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él".

"Estamos plenamente convencidos de la absoluta inocencia de Beret y confiamos en que la investigación y el desarrollo del procedimiento permitirán esclarecer los hechos y restablecer la verdad", han apuntado al respecto.