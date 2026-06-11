La presencia en Salamanca de la empresa del expresidente del Tudelano, detenido por varios delitos

Este lunes, 8 de junio, siete personas pertenecientes a una presunta organización criminal han sido arrestadas como responsables de varios delitos, entre los que se incluyen el blanqueamiento de capitales, estafa o fraude en subvenciones públicas.

Publicidad Publicidad

Uno de estos arrestados es Ramón Lázaro, presidente del equipo de fútbol Tudelano desde 2022 hasta su cese recientemente. Un empresario vinculado a una empresa de multiservicios, Gestión y Eventos Lázaro, que tiene o ha tenido actividad empresarial en la provincia de Salamanca, tal y como ha reconocido en varias ocasiones el empresario de Corella.

Una empresa gestionada y dirigida por el expresidente del Tudelano y cuya actividad está siendo investigada por Policía Nacional y Fiscalía, al poder haber sido usada en presuntas actividades fraudulentas, tales como malversación en subvenciones o facturas o servicios no justificados.

La sociedad de Ramón Lázaro, administrador único de la misma -precisamente aporta su DNI como identificador fiscal-, ha conseguido trabajar para múltiples instituciones públicas, desde entidades locales como ayuntamientos a instituciones gubernamentales como el Ministerio del Interior.

La empresa se caracteriza por conseguir licitaciones y contratos públicos con una estrategia muy agresiva de encarecimiento de costes y baja oferta, que a menudo dejan fuera de juego a competidores locales o PYMES que no pueden asumir esos costes de personal o margen de beneficio. Unas propuestas contractuales tan inferiores que le ha llevado en ocasiones al límite de las ‘bajas temerarias’ o incluso sobrepasando el concepto de oferta ‘anormalmente baja’ sin justificación, como sucedió en el caso del contrato para gestionar la limpieza de centros escolares vinculados al Ayuntamiento de Villamayor.