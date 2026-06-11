Detenido el cantante Beret por una presunta agresión sexual

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual.

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El artista, que actuó el pasado 22 de abril en Salamanca para celebrar la víspera del Día de Castilla y León durante la programación dispuesta por dicho motivo, se encuentra actualmente a la espera de pasar a

disposición judicial tal y como ha confirmado la agencia Europapress.