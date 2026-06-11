Una persona atrapada tras el vuelco de una furgoneta en Tamames

A las 11:59 horas de la mañana de este jueves, el 112 de Castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico en Tamames.
Tal y como refieren fuentes oficiales, el suceso habría tenido lugar concretamente en el kilómetro 4 de la SA-201 y se trataría del vuelco de una furgoneta.
Producto del incidente, una persona habría quedado atrapada en el interior del vehículo, por lo que se habría solicitado la presencia de los Bomberos de la Diputación de Salamanca; sin embargo, finalmente, ha logrado salir por sus propios medios.
Asimismo, en el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para prestar asistencia sanitaria a un joven de 20 años herido.