Bomberos de la Diputación de Salamanca. Foto de archivo

Los Bomberos de la Diputación han sido alertados del suceso a las 22:40 de este lunes

Pasadas las 22:30 horas de este lunes, los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado hasta el municipio salmantino de Castellanos de Villiquera.

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Tal y como han confirmado fuentes oficiales a Salamanca24horas, un coche se habría incendiado por motivos que, por el momento, no han trascendido.

Agentes de la Guardia Civil, asimismo, se han personado en el lugar para asegurar la zona y facilitar el desarrollo de las labores de extinción.