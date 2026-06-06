Un voluntario de Protección Civil herido tras una caída durante un incendio en Carbajosa

Un incendio de vegetación, probablemente originado por pelusas de chopo, se ha declarado este sábado en Carbajosa de la Sagrada, en un extremo del jardín botánico Prado de la Vega, junto a la calle Carpihuelo y la ronda SA-20.
Desde las 18:59 horas, el 112 ha recibido 46 llamadas alertando de humo en la zona, lo que ha activado el dispositivo de emergencias.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Salamanca, junto a efectivos de Medio Ambiente, Guardia Civil y Policía Local de Carbajosa de la Sagrada, que han trabajado para controlar el fuego.
La columna de humo ha sido visible en varias zonas de Salamanca.
En el transcurso de la intervención, la Guardia Civil ha solicitado asistencia sanitaria para un integrante de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad, que colaboraba en las labores de extinción y que ha sufrido una caída y se ha lesionado en una pierna.
Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia para atenderle en el lugar.
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