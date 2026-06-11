Detienen de madrugada a un hombre por robar un ordenador y material del Hospital de Salamanca e intentar huir en taxi

Un hombre ha sido detenido durante la madrugada de este jueves 11 de junio tras robar un ordenador, un monitor, un teclado y un ratón, además de diverso material del Hospital de Salamanca e intentar darse a la fuga en un taxi.

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Agentes de la Policía Nacional consiguieron retener al varón y proceder a su detención, recuperando todos los objetos sustraídos del interior del vehículo en el que intentó darse a la fuga. Tras sustraer todos los objetos los introdujo en una papelera que también llegó a introducir en el taxi.

Al parecer, el hombre entró a las zonas restringidas del hospital, saltando el mostrador y accediendo a una oficina donde forzó uno de los cajones con unas tijeras para llevarse el ordenador. Fueron los vigilantes de seguridad quienes avisaron a la policía de lo que estaba ocurriendo.