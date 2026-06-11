Guía completa de los pinchos que darán que hablar estos dos fines de semana en Salamanca

Salamanca está lista para vivir diez días de intensa actividad gastronómica con motivo de la 25ª edición del Concurso Provincial de Pinchos, una cita que reunirá del 12 al 21 de junio a 26 establecimientos de la capital y la provincia.

Publicidad Publicidad

La edición de 2026 llega con el reto de mantener el alto nivel alcanzado en años anteriores. Los participantes competirán en distintas categorías.

Durante estos días, los bares y restaurantes participantes ofrecerán creaciones diseñadas específicamente para el certamen, combinando productos de proximidad, técnicas actuales y guiños a la cocina tradicional salmantina. Cada pincho aspira a convertirse en una de las sensaciones gastronómicas de la semana y a ganarse un lugar entre los favoritos del público y del jurado.

Uno de los aspectos más destacados del concurso volverá a ser la participación ciudadana. Todos los establecimientos mantendrán sus pinchos a disposición de los clientes durante el certamen y las votaciones podrán realizarse a través de un código QR habilitado para la ocasión. El pincho mejor valorado recibirá el reconocimiento de Pincho Popular, un premio especialmente apreciado por los hosteleros al ser concedido por los propios consumidores.

Estos son los 25 pinchos que forman parte de la edición de este año y los locales donde pueden disfrutarse durante el concurso

8