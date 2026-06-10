Salamanca se prepara para la celebración del XXV Concurso de Pinchos de la capital y provincia

Del 12 al 21 junio de este 2026, el XXV Concurso de Pinchos de Salamanca llenará 26 establecimientos de la ciudad y provincia, tal y como se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de la capital del Tormes. En dicho evento, además de varios de los patrocinadores de la competición, han estado presentes el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca Ángel Fernández y la Asociación de Empresarios de Hostelería.

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Esta iniciativa, tal y como ha defendido el edil, sirve para fomentar el turismo del territorio salamantino: “La gastronomía es un evidente atractivo para el turismo de la ciudad, pero también es parte de nuestra cultura y tradición. Los pinchos son un hábito y una creación culinaria muy valorada por salmantinos y por visitantes”. Por esto, según apunta Fernández, este tipo de concursos “sirven para fomentar la creatividad, para fomentar que cada día la gastronomía de Salamanca sea mejor”.

En este concurso, los participantes podrán “demostrar sus creaciones, su esfuerzo, su creatividad y su pasión por el oficio” compitiendo por tres categorías: ‘Pincho Popular’ y ‘Pincho de Oro’ y ‘Mejor Pincho Maridado con Cerveza 2026’. Todos los participantes podrán optar al premio ‘Pincho Popular’ manteniendo su pincho en el establecimiento a disposición del público, que será el que valore cada creación. En este sentido, los clientes podrán realizar sus votaciones a través del código QR habilitado para esta actividad, resultando el ganador el que esté mejor valorado.

En cuanto a la categoría ‘Pincho de Oro’, se presenta una novedad, ya que todos los participantes que lo deseen pueden optar a este galardón, independientemente de si es un bar o un restaurante: “Tenemos que intentar potenciar la palabra bar, porque con eso empezó todo”.

En este caso, una vez terminada la ruta, el 23 de junio se llevará a cabo la presentación de los pinchos ante un jurado de expertos formado por tres chefs profesionales. En cuanto a los criterios que valorará el jurado para dar el fallo al ‘Pincho de Oro 2026’, estos serán presentación y originalidad; sabor y textura; adecuación del plato al formato de tapa/pincho; usabilidad para el establecimiento hostelero; y uso de producto autóctono o tradicional.

Los seleccionados por el jurado también podrán optar al premio ‘Mejor Pincho Maridado con Cerveza 2026’, para el que un profesional catará cada pincho maridado y dará el fallo a este premio.