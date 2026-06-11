Pérez de la Sota no estará en los actos de San Juan de Sahagún tras las denuncias publicadas por Salamanca24horas

Pérez de la Sota no participará finalmente en los actos institucionales organizados con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún.

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Así lo ha comunicado el aún concejal del Ayuntamiento de Salamanca, apenas unas horas antes del inicio de las celebraciones, y en un contexto marcado por las denuncias por episodios de presunta sumisión química publicados en exclusiva por Salamanca24horas.

Tal y como ha podido confirmar este medio, su ausencia afectará a todos los compromisos oficiales que tenía previstos durante las fiestas patronales mientras continúa el terremoto mediático que, días después de la publicación por este medio de comunicación, sigue sacudiendo la política salmantina.

Asimismo, tampoco estará presente en el acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad, previsto para el próximo sábado en la Plaza Mayor.