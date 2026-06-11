El REI 11 de Salamanca comienza a desmontar el puente MABEY de Picanya creado por la DANA en 2024

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, ubicado en Salamanca y perteneciente al Mando de Ingenieros (MING), ha sido una de las unidades destinadas en los lugares de la DANA, en este caso para desmontar el puente MABEY de la localidad de Picanya, en Valencia.

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Desmontaje Puente Picanya Por Parte Del Rei 11 (2)

Desde este jueves, 11 de junio, se realizarán las labores de desmontaje, carga y repliegue que se alargarán durante diez días. Este puente tiene una longitud de 60 metros y se creó el 24 de noviembre de 2024, prestando servicio a la población de la localidad valenciana ante los graves daños que sufrió la misma durante una de las catástrofes más grandes de la historia de España, con un total de 238 muertos.

Cabe recordar que con el fin de prestar sus servicios, el REI 11 desplegó en el lugar unos 450 efectivos para colaborar en las tareas de emergencia y recuperación en unas treintena de localidades, tendiendo otros dos puentes en Loriguilla y Ribarroja, estos dos últimos para ser utilizados por la población civil afectada.

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