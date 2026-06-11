El Tribunal Supremo se opone a que se indulte al salmantino García Ortiz tras su condena por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha indicado este jueves que se opone a que se indulte al salmantino García Ortiz tras su condena por revelación de secretos.

Publicidad Publicidad

En un informe recogido por la agencia Europa Press, se expone que "no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que le sea concedido por el Gobierno", insistiendo en que "los hechos fueron graves".

El tribunal que juzgó al ex fiscal del Estado manifiesta que esos mismos hechos "han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes inició a principios de este año los trámites a raíz de una primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz por parte de varios ciudadanos y de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Conde, que se mostró partidaria de absolver al ex fiscal general en el juicio, pidiendo el indulto "parcial".