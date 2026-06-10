Un ciclista resulta herido tras chocar contra un coche en Béjar

Un hombre ha resultado herido al sufrir un accidente de tráfico en Béjar.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el 1-1-2 de Castilla y León habría recibido un aviso alertando de una colisión entre un turismo y un bici en el Puente Viejo.

Producto del suceso el ciclista, de 55 años, ha sufrido varias contusiones, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria.