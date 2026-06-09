Herido un varón tras dar varias vueltas de campana con su vehículo en Encinasola de los Comendadores

Un varón ha resultado herido tras sufrir un accidente en la DSA-570 y dar varias vueltas de campana con el vehículo que conducía.

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Según la información proporcionada por el personal de prensa del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos después de las 14:00 horas han recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico en el kilómetro 8 de la DSA-570, dentro del término municipal de Encinasola de los Comendadores.

Esa misma llamada alertaba de la salida de vía de un turismo que, además, había dado varias vueltas de campana. Dentro del vehículo circulaba un varón de unos 70 años, según las primeras informaciones, que había resultado herido.

Esas mismas fuentes han apuntado que, según la llamada alertante, el varón se encontraba consciente y tenía movimiento de su cuerpo, pero no podía salir del vehículo.

Por este motivo, la sala de coordinación del 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha decidido enviar al lugar a un helicóptero medicalizado.

Además, hasta el lugar del siniestro también se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.