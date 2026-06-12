Salamanca registra 139 quejas ante el Procurador del Común en 2025

Salamanca cerró el año 2025 con un total de 139 quejas presentadas ante el Procurador del Común, según el informe anual de la institución, que tramitó más de 6.000 expedientes en toda Castilla y León.

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La provincia se mantiene entre las que menos reclamaciones registran en la comunidad, dentro de un sistema en el que la mayoría de las quejas se concentran en la administración local, el empleo público, la sanidad y el medio ambiente.