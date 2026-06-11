La Junta cierra su Plan de Inversiones Sociales Prioritarias con cinco intervenciones en Salamanca

El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 de la Junta de Castilla y León ha alcanzado una inversión total de 1.032.183.984 euros, de los cuales parte se han utilizado para llevar a cabo cinco intervenciones en Salamanca. Según apunta la Junta de Castilla y León, esto supone una ejecución del 100.29% de lo programado superando en 2.970.683 euros lo inicialmente previsto en la aprobación del Plan.

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Dicho plan tiene como objetivo “mejorar la prestación de los grandes servicios públicos de las competencias de la Junta, priorizando las actuaciones en la sanidad, la educación y los servicios sociales con el objetivo de garantizar el acceso de toda la población a servicios tales como la educación, la salud, y la atención específica de colectivos en situación de riesgo de exclusión social”.

Para más detalle, en el área de la Consejería de Sanidad se han ejecutado 599.547.410 euros; en el área de la Consejería Educación se han invertido 315.787.254 euros; y en el área de los servicios sociales, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se han ejecutado 116.849.320 euros, en el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

En cuanto a las actuaciones en el área sanitaria, se han llevado a cabo más de 200 intervenciones. Entre ellas, se encuentra la construcción de infraestructuras y equipamiento hospitalario del Hospital de Salamanca y la construcción del bloque ambulatorio y de consultas externas. También se han realizado, entre otros, cambios y reformas en el Hospital Santa Bárbara de Soria, el Hospital de Aranda de Duero de Burgos, el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila y el Hospital del Bierzo de León.

En relación con el área educativa, se han desarrollado actuaciones en 134 instalaciones de infraestructuras no universitarias. Asimismo, se ha actuado en las universidades públicas en cinco áreas: adaptaciones y rehabilitación de edificios patrimoniales; dotación y construcción de nuevos edificios para su uso docente e investigador; rehabilitación de edificios para su mejor energética; y actuaciones de adquisición y renovación del equipamiento docente, discente e investigador.

En concreto, en la Universidad de Salamanca se ha intervenido en la dotación y construcción de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales: la rehabilitación del Colegio de San Bartolomé, de la Facultad de Psicología y la de la antigua sede del banco de España para centro de enseñanza del español. También se han realizado actuaciones en la Universidad de Burgos, León y Valladolid.

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En el área de Familia e Igualdad de Oportunidades, en Salamanca se ha actuado en la creación de un centro de día de personas mayores, mientras que se ha iniciado la construcción de las nuevas residencias de Ávila y Zamora. Asimismo, se ha actuado en la reconversión de plazas en las residencias de personas mayores de Burgos, de Miranda de Ebro y de Palencia, y en la Residencia de personas mayores de San Lorenzo y Asistida, ambas en Segovia, así como la residencia de mayores de León Armunia y la residencia asistida de la Rubia en Valladolid.