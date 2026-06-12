Miles de usuarios se ven afectados por una caída en los servicios de Facebook, Instagram y Whatsapp

Este viernes, las redes sociales de la tecnología Meta han experimentado una caída en sus servicios en España, provocando problemas a miles de usuarios a la hora de acceder a las plataformas, compartir contenido o entrar en los formatos web de dichas plataformas.

Publicidad Publicidad

Tal y como ha apuntado la página web DownDetector, especializada en difundir y detectar percances y caídas de este tipo, los percances han comenzado a las 15:30 horas de este viernes, habiendo recibido en un rango de media hora alrededor de 800 informes de usuarios de Facebook denunciando lo ocurrido.

Por su parte, los usuarios de la red social Instagram han presentado, desde las 15:30 hasta las 16:30 horas, un total de 408 informes; mientras que en la plataforma de mensajería Whatsapp las denuncias han sido 120 hasta las 16:20 horas.