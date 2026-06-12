Rodri, el capitán de 'La Roja', le dedica unas palabras a María Caamaño: "Que siempre esté presente con nosotros"

El capitán de 'La Roja' ha dedicado unas palabras a la salmantina María Caamaño, más conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera', fallecida recientemente tras afrontar una dura lucha contra el cáncer Sarcoma de Ewing.

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Lo ha hecho en una entrevista en El Larguero, donde Rodrígo Hernández ha sido preguntado por ese mural que decora una de las paredes del gimnasio en el que la selección española prepara la primera fase del Mundial. Una imagen en la que varios jugadores aparecen con María en la celebración del título de la Eurocopa 2024.

María y su familia tenían una relación muy especial con el jugador Morata, además de Baena, Pedri, Ferran o el propio Rodri que ha dicho "ojalá siempre esté presente con nosotros", deseando al mismo tiempo que sus familiares continúen con 'La Sonrisa de María' ahora que ella no está.

El anhelo de toda la selección española de fútbol es poder dedicarle este Mundial a la pequeña María, que durante tanto tiempo les ha seguido y ha disfrutado de sus logros.