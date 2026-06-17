Mejora de imagen del Paseo del Mirador de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta está ejecutando los trabajos de acondicionamiento de la ribera del río Tormes en la Calle Nueva y el Paseo del Mirador, donde se está realizando el clareo de la vegetación enferma o muerta, así como el clareo en aquellas zonas donde hay demasiada densidad. También se está llevando a cabo el desbroce del estrato arbustivo y la poda de los pies de hasta 3 metros de altura. Los trabajos incluyen también la recogida, el amontonado y la retirada de los restos vegetales tanto gruesos como finos.

Como explicó la concejal de Medioambiente, Marta Labrador, “es necesario realizar este acondicionamiento todos los años ya que cada vez las lluvias son más intensas en primavera y la vegetación crece de manera excesiva. Con estas podas, desbroces y clareos reducimos al máximo el combustible vegetal para minimizar el riesgo de incendios”.

“Estos trabajos mejoran el estado ecológico de la ribera, facilitan el tránsito de peatones, la visión del río, que es uno de nuestros grandes recursos naturales, e incluso la recogida de residuos al resultar más visibles”, concluyó la responsable del área.