Intervenidas varias armas blancas a un ciudadano portugués en un control fronterizo en Fuentes de Oñoro

Varias armas blancas, entre ellas cuchillos y navajas, han sido intervenidas a un ciudadano portugués durante un dispositivo conjunto de seguridad desarrollado por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal en la N-620, a la altura de Fuentes de Oñoro.

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El hallazgo se produjo durante un operativo de vigilancia en el que participaron agentes del Puesto de Fuentes de Oñoro, efectivos de la Compañía de Ciudad Rodrigo, del Servicio Fiscal y miembros de la GNR portuguesa. Durante el control, los agentes identificaron a un ciudadano portugués que portaba diversos objetos susceptibles de comprometer la seguridad ciudadana.

Tras la correspondiente inspección, los agentes localizaron e intervinieron varias armas blancas de distintas características, además de otras herramientas y objetos potencialmente peligrosos.