Un incendio en una casa abandonada de Calzada de Medina moviliza a los bomberos

Una dotación de bomberos tuvo que intervenir pasadas las 7:15 horas de este miércoles en la zona de Puente Ladrillo tras declararse un incendio en las inmediaciones de una casa abandonada situada en Calzada de Medina.

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El fuego, que afectó principalmente a una zona de pasto cercana al inmueble deshabitado, obligó a la rápida actuación de los Bomberos para evitar su propagación.