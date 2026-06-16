Sorprendente suceso el que ha ocurrido en Mozodiel de Sanchíñigo, cuando en la madrugada del lunes al martes ha desaparecido una de las esculturas que regaló el Ayuntamiento de Villamayor a la localidad como símbolo de hermanamiento entre ambos municipios.
Lo más impresionante del suceso es quizá la manera en la que han tenido que robar la escultura, al tratarse de una pieza que podría llegar a pesar más de 300 kilos, según han indicado fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS.
Los hechos se encuentran siendo investigados por la Policía Local de Villamayor, que intentan dar con posibles indicios de la sustracción que se tendría que haber dado, previsiblemente, con un vehículo de grandes dimensiones debido al pesaje de la propia escultura.
Cabe destacar que ningún vecino ha visto nada de los ocurrido, por lo que esta pieza realizada en piedra de Villamayor, que representa el abrazo entre dos personas y de poco más de un metro, se encuentra en paradero desconocido.