El suceso se habría producido durante la madrugada del lunes al martes, teniendo que utilizar para ello un vehículo de grandes dimensiones para trasladar la pieza

Sorprendente suceso el que ha ocurrido en Mozodiel de Sanchíñigo, cuando en la madrugada del lunes al martes ha desaparecido una de las esculturas que regaló el Ayuntamiento de Villamayor a la localidad como símbolo de hermanamiento entre ambos municipios.

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Lo más impresionante del suceso es quizá la manera en la que han tenido que robar la escultura, al tratarse de una pieza que podría llegar a pesar más de 300 kilos, según han indicado fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS.

Los hechos se encuentran siendo investigados por la Policía Local de Villamayor, que intentan dar con posibles indicios de la sustracción que se tendría que haber dado, previsiblemente, con un vehículo de grandes dimensiones debido al pesaje de la propia escultura.